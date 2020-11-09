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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Лосьоны Эмульсии Ciracle Лосьон для лица осветляющий Ciracle Radiance Whitening Water Lotion 150мл

Лосьон для лица осветляющий Ciracle Radiance Whitening Water Lotion 150мл

Артикул: 224534
Лосьон для лица осветляющий Ciracle Radiance Whitening Water Lotion 150мл
1 660 руб. 
1 790 руб. 

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Артикул: 224534
В наличии
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БрендCiracle
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Тип средствалосьон для лица
Полдля всех
Эффект от использованияувлажняющий, отбеливающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияCiracle Radiance Whitening Water Lotion
Применениехорошо взболтать флакон, нажать 2-3 раза на помпу и полученное количество лосьона растереть между ладонями. Далее легкими похлопывающими движениями нанести средство на предварительно очищенное и тонизированное лицо.
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл150 мл
Не содержитбез парабенов, без сульфатов
Активные компонентымасло семян подсолнечника, экстракт ромашки, экстракт семян дикой розы, пантенол
Radiance Whitening Water Lotion – это двухфазный осветляющий лосьон от южнокорейского бренда Ciracle, который отлично подойдет тусклой, сухой и обезвоженной коже. Данный лосьон состоит из двух слоев: масляного и водного, которые хорошо смешиваются между собой и образуют таящую эмульсию. Смешанный лосьон быстро впитывается в кожу, не оставляя липкой пленки, и насыщает клетки влагой и полезными веществами. Он глубоко увлажняет, питает и тонизирует кожу, снимает покраснения и раздражения. Лосьон успокаивает, заряжает кожу энергией и придает лицу свежий и отдохнувший вид. При регулярном использовании этого лосьона выравнивается тон и рельеф кожи, она осветляется, становится более упругой, бархатистой и приобретает здоровое сияние.


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Самовывоз невозможен
Лосьон для лица осветляющий Ciracle Radiance Whitening Water Lotion 150мл - стоимость товара 1660 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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