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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица The Saem Крем питательный с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Cream 60мл

Крем питательный с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Cream 60мл

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Артикул: 224489
  • Крем питательный с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Cream 60мл - фото 1
  • Крем питательный с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Cream 60мл - фото 2
Крем питательный с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Cream 60мл - фото 1
Крем питательный с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Cream 60мл - фото 2
1 040 руб. 
2 400 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 224489
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияувлажняющий, противовоспалительный
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Urban Eco Harakeke Cream
Применениенанести небольшое кол. на кожу в качестве последнего этапа ухода
Страна бренда Южная Корея
Не содержитбез парабенов, без сульфатов
Активные компонентыэкстракт новозеландского льна, мед мануки
Ультраувлажняющий крем для лица с экстрактом новозеландского льна. Благодаря этому крем интенсивно успокаивает и смягчает кожу, улучшая ее структуру. Входящий в состав уникальный мед мануки обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами, оказывает регенерирующее действие, облегчая удаление омертвевших клеток. Экстракты календулы и масла кокоса усиливают эффект увлажнения, способствуют укреплению стенок сосудов, защищают от вредных воздействий окружающей среды, придают упругость и бархатистость, наполняя уставшую кожу необходимой энергией.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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28.01.2020
Достоинства:
Мне очень понравился этот крем. Текстура шелковая. Лицо после нанесения становиться атласным и нежным. Использовала предпочтительно в летний период, т.к. моя кожа сушиться на солнце, а крем хорошо убирал у меня шелушения. Кожа моя довольно вредная( не каждый крем принимает), но этот очень быстро полюбила, впитывала и лакомилась им ежедневно без побочных эффектов воспалений. Могу порекомендовать людям с чувствительной и нежной тонкой кожей. Ах...и чудесный зеленый аромат)))он покорил меня!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Рекомендую!

Самовывоз невозможен
Крем питательный с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Cream 60мл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1040 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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