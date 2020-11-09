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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица Deoproce Крем питательный на молочных белках Deoproce Natural Skin Baby Cream 100g 100гр

Крем питательный на молочных белках Deoproce Natural Skin Baby Cream 100g 100гр

Артикул: 224487
  • Крем питательный на молочных белках Deoproce Natural Skin Baby Cream 100g 100гр - фото 1
  • Крем питательный на молочных белках Deoproce Natural Skin Baby Cream 100g 100гр - фото 2
Крем питательный на молочных белках Deoproce Natural Skin Baby Cream 100g 100гр - фото 1
Крем питательный на молочных белках Deoproce Natural Skin Baby Cream 100g 100гр - фото 2
400 руб. 
530 руб. 

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Артикул: 224487
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияувлажняющий, защитный
Возрастной диапазонот 0
КоллекцияDeoproce Natural Skin Baby Cream
Применениенанести крем на сухую кожу, легкими движениями втереть до полного впитывания
Страна бренда Южная Корея
Не содержитбез парабенов
Активные компонентымолочные протеины (белки), растительное масло
Питательный детский крем на молочных белках. Тонкая, нежная текстура крема, заботливо ухаживает за детской кожей, увлажняет, снимает раздражения и шелушения, устраняет сухость, подходит при атопическом дерматите. В креме содержатся молочные протеины (белки) и растительное масло, которые интенсивно питают кожу и создают защитный барьер, который защищает кожу от потери влаги, оберегают от покраснения и сухости. Крем хорошо впитывается и не создает липкой пленки, подходит для всех типов кожи.


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Самовывоз невозможен
Крем питательный на молочных белках Deoproce Natural Skin Baby Cream 100g 100гр - по цене 400 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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