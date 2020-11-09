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Крем для лица увлажняющий Musevera The Mimo Hydrater 50мл

Артикул: 224410
  • Крем для лица увлажняющий Musevera The Mimo Hydrater 50мл - фото 1
  • Крем для лица увлажняющий Musevera The Mimo Hydrater 50мл - фото 2
Крем для лица увлажняющий Musevera The Mimo Hydrater 50мл - фото 1
Крем для лица увлажняющий Musevera The Mimo Hydrater 50мл - фото 2
1 090 руб. 
1 460 руб. 

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Артикул: 224410
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияувлажняющий, осветляющий, выравнивающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Musevera The Mimo Hydrater
Применениенанести на очищенную и тонизированную кожу лица утром и перед сном
Страна бренда Южная Корея
Не содержитбез парабенов, без сульфатов
Активные компонентымолочные протеины
Мягкая, бархатистая текстура крема дарит коже чувство свежести и комфорта, оказывает мгновенное увлажняющее и освежающее действие. Крем содержит 69,2% натуральных отбеливающих компонентов, которые бережно и безопасно осветляют пигментацию, выравнивают тон кожи, дарят лицу сияние. Также крем способствует разглаживанию морщин, предотвращает преждевременное увядание кожи.


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Крем для лица увлажняющий Musevera The Mimo Hydrater 50мл - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1090 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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