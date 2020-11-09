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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица Deoproce Крем для лица питательный с лошадиным жиром Deoproce Horse Enrich All Care Cream 100гр

Крем для лица питательный с лошадиным жиром Deoproce Horse Enrich All Care Cream 100гр

Артикул: 224382
  • Крем для лица питательный с лошадиным жиром Deoproce Horse Enrich All Care Cream 100гр - фото 1
  • Крем для лица питательный с лошадиным жиром Deoproce Horse Enrich All Care Cream 100гр - фото 2
  • Крем для лица питательный с лошадиным жиром Deoproce Horse Enrich All Care Cream 100гр - фото 3
Крем для лица питательный с лошадиным жиром Deoproce Horse Enrich All Care Cream 100гр - фото 1
Крем для лица питательный с лошадиным жиром Deoproce Horse Enrich All Care Cream 100гр - фото 2
Крем для лица питательный с лошадиным жиром Deoproce Horse Enrich All Care Cream 100гр - фото 3
1 420 руб. 
1 530 руб. 

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Артикул: 224382
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БрендDeoproce
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип кожисухая
Эффект от использованияувлажняющий, питательный
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Horse Enrich All Care Cream
Применениенанести на сухую очищенную кожу, втереть массирующими движениями
Страна бренда Южная Корея
Не содержитбез парабенов, без сульфатов
Активные компонентыкунжутное масло, лошадиный жир
Крем для лица с кунжутным маслом и лошадиным жиром. Питательный крем содержит кунжутное масло с острова Чеджу, который активно увлажняет сухую кожу и придает ей естественное сияние. Лошадиный жир, активный ингредиент, восстанавливает клетки кожи, способствует их скорейшей регенерации, снижает проницаемость кожи, уменьшает потерю влаги, повышает упругость эпидермиса


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Крем для лица питательный с лошадиным жиром Deoproce Horse Enrich All Care Cream 100гр - по цене 1420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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