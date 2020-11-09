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Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Очищающие бальзамы Deoproce Крем для лица очищающий с экстрактом картофеля Premium Deoproce Clean & Deep Potato Cleansing Cream 300g

Крем для лица очищающий с экстрактом картофеля Premium Deoproce Clean & Deep Potato Cleansing Cream 300g

Артикул: 224374
  • Крем для лица очищающий с экстрактом картофеля Premium Deoproce Clean & Deep Potato Cleansing Cream 300g - фото 1
  • Крем для лица очищающий с экстрактом картофеля Premium Deoproce Clean & Deep Potato Cleansing Cream 300g - фото 2
Крем для лица очищающий с экстрактом картофеля Premium Deoproce Clean & Deep Potato Cleansing Cream 300g - фото 1
Крем для лица очищающий с экстрактом картофеля Premium Deoproce Clean & Deep Potato Cleansing Cream 300g - фото 2
570 руб. 
620 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 224374
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараОчищающие средства для лица
Активные компонентыэкстракт картофеля
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Premium Clean & Deep Potato Cleansing Cream
Объем, мл300 г
Применениена влажную кожу нанести крем и круговыми массирующими движениями обработать кожу лица, исключая зону глаз и вокруг рта. Остатки крема с растворившимися загрязнениями смыть теплой водой
Страна бренда Южная Корея
Тип кожичувствительная
Тип средствакрем для лица
Эффект от использованияочищающий, смягчающий
Нежный крем для ежедневного очищения кожи лица от макияжа и любых других загрязнений, эффективно удаляет загрязнения, увлажняет и питает кожу, способствует устранению отеков, успокаивает и восстанавливает самую чувствительную кожу. Защищает от влияния свободных радикалов предотвращая её преждевременное старение.


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Крем для лица очищающий с экстрактом картофеля Premium Deoproce Clean & Deep Potato Cleansing Cream 300g - по цене 570 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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