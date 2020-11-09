8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Консилер жидкий The Saem Cover Perfection Liquid Concealer 02. Rich beige 15мл

Артикул: 224261
  • Консилер жидкий The Saem Cover Perfection Liquid Concealer 02. Rich beige 15мл - фото 1
  • Консилер жидкий The Saem Cover Perfection Liquid Concealer 02. Rich beige 15мл - фото 2
Консилер жидкий The Saem Cover Perfection Liquid Concealer 02. Rich beige 15мл - фото 1
Консилер жидкий The Saem Cover Perfection Liquid Concealer 02. Rich beige 15мл - фото 2
520 руб. 
700 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

480 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
Артикул: 224261
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендThe Saem
Тип товараМакияж для лица
Тип средствакорректоры и консилеры
Тип коживсе типы
ТонThe Saem 02. Rich beige
КоллекцияThe Saem Cover Perfection Liquid Concealer
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл15 мл
Жидкий консилер позволяет оперативно скрыть внезапно возникший прыщик, устранить покраснение и подкорректировать макияж. Средство мгновенно подстраивается под естественный тон кожи и дает возможность получать однородную поверхность. Консилер быстро фиксируется, не утяжеляет кожу и не создает чувства дискомфорта. Увлажняет и смягчает дерму, насыщает ее питательными веществами и запускает процессы регенерации. Средство снабжено мощным солнцезащитным блоком. Замедляет процессы старения и оберегает кожу от негативного влияния окружающей среды.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Консилер жидкий The Saem Cover Perfection Liquid Concealer 02. Rich beige 15мл - этот товар вы можете купить по цене 520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...