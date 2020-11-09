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Гель для тела алоэ 95% Deoproce Cooling Aloe Soothing Gel 250гр

Артикул: 224149
Гель для тела алоэ 95% Deoproce Cooling Aloe Soothing Gel 250гр
350 руб. 
470 руб. 

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Артикул: 224149
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараГели для ванны и душа
Тип средствагель для душа
Эффект от использованияочищающий, увлажняющий, осветляющий, витаминизирующий
КоллекцияDeoproce Cooling Aloe Soothing Gel
Применениенанести тонким слоем на лицо или тело. Гель можно использовать как маску для волос – нанесите большое количество геля на волосы и равномерно распределите, через 15 минут смойте теплой водой
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл250 г
Активные компонентыалоэ вера, полисахариды, экстракт листьев ромашки, экстракт зеленого чая, экстракт корней женьшеня, экстракт солодки, экстракт плодов черники
Натуральный гель с 95% содержанием алоэ вера интенсивно увлажняет кожу лица, тела, и даже волосы, дарит ощущение свежести и комфорта. При нанесении вы можете почувствовать легкое охлаждение, как будто умылись натуральным соком из листьев алоэ, поэтому особое удовольствие доставляет использование геля жарким днем и после принятия солнечных ванн. Подходит для всех типов кожи, не закупоривает поры, гиппоаллергенен.


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Гель для тела алоэ 95% Deoproce Cooling Aloe Soothing Gel 250гр – стоимость товара 350 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
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