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Главная Парфюмерия и косметика Декоративная косметика Макияж для лица Deoproce ББ Крем с коллагеном и гиалуроновой кислотой Deoproce Magic BB Cream #23 SPF50+ 60мл

ББ Крем с коллагеном и гиалуроновой кислотой Deoproce Magic BB Cream #23 SPF50+ 60мл

Артикул: 224073
  • ББ Крем с коллагеном и гиалуроновой кислотой Deoproce Magic BB Cream #23 SPF50+ 60мл - фото 1
  • ББ Крем с коллагеном и гиалуроновой кислотой Deoproce Magic BB Cream #23 SPF50+ 60мл - фото 2
  • ББ Крем с коллагеном и гиалуроновой кислотой Deoproce Magic BB Cream #23 SPF50+ 60мл - фото 3
ББ Крем с коллагеном и гиалуроновой кислотой Deoproce Magic BB Cream #23 SPF50+ 60мл - фото 1
ББ Крем с коллагеном и гиалуроновой кислотой Deoproce Magic BB Cream #23 SPF50+ 60мл - фото 2
ББ Крем с коллагеном и гиалуроновой кислотой Deoproce Magic BB Cream #23 SPF50+ 60мл - фото 3
740 руб. 
990 руб. 

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670 руб. 

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Артикул: 224073
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараМакияж для лица
Тип средстваBB/CC крем для лица
Тип коживсе типы
Тон23
ТонDeoproce
КоллекцияDeoproce Magic BB Cream
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл60 мл
ВВ крем с коллагеном и гиалуроновой кислотой маскирует недостатки и неровности кожи, защищает от УФ лучей. Коллаген, находящийся в составе вв крема, улучшает эластичность и поддерживает влажность кожи, регулирует водно-жировой баланс, предотвращает обезвоживание кожи. Содержит экстракт зеленого чая, обладает антиоксидантным действием, балансирует кожу и улучшает кожный метаболизм. Экстракт листьев алоэ успокаивает кожу, снимает воспаления и раздражения.


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ББ Крем с коллагеном и гиалуроновой кислотой Deoproce Magic BB Cream #23 SPF50+ 60мл - стоимость товара 740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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