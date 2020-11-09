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Комплект из двух твитеров, сочетающих в себе приемлемую стоимость и достойные технические характеристики. Рассчитаны на работу при сопротивлении 4 Ома, имеют номинальную заявленную мощность 15 Вт. Эти высокочастотные динамики характеризуются высокой производительностью даже в условиях значительных нагрузок.

Автоакустика ACV TWN-13 твитер D=2.8 см/60Вт/майлар/2шт к-т - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.