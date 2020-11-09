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Монитор LG LCD 23.6'' Black (24GL600F-B)

Артикул: 223773
  • Монитор LG LCD 23.6'' Black (24GL600F-B) - фото 1
  • Монитор LG LCD 23.6'' Black (24GL600F-B) - фото 2
  • Монитор LG LCD 23.6'' Black (24GL600F-B) - фото 3
  • Монитор LG LCD 23.6'' Black (24GL600F-B) - фото 4
  • Монитор LG LCD 23.6'' Black (24GL600F-B) - фото 5
  • Монитор LG LCD 23.6'' Black (24GL600F-B) - фото 6
Монитор LG LCD 23.6'' Black (24GL600F-B) - фото 1
Монитор LG LCD 23.6'' Black (24GL600F-B) - фото 2
Монитор LG LCD 23.6'' Black (24GL600F-B) - фото 3
Монитор LG LCD 23.6'' Black (24GL600F-B) - фото 4
Монитор LG LCD 23.6'' Black (24GL600F-B) - фото 5
Монитор LG LCD 23.6'' Black (24GL600F-B) - фото 6
14 670 руб. 
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+ 77 КэтКоинов
Артикул: 223773
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLG
Тип товараМониторы
Вес в упаковке, кг3,7
Соотношение сторон16:9
Частота обновления, Гц144
Цвет рамкичерный
Угол обзора по горизонтали170°
Угол обзора по вертикали160°
Тип матрицыTFT TN
ТипЖК-монитор
Стандарт крепления100х100 VESA
РазъемыHDMI, DisplayPort
Время отклика1 мс
Разрешение матрицы, Мпикс1920х1080
Покрытие экранаматовое
Поддержка синхронизацииFreeSync
Контрастность1000:1
Комплект поставкимонитор, документация, комплект кабелей, упаковка
Диагональ экрана, дюйм23.6
Габаритные размеры, см55.7x42x18.1
Встроенные динамикинет
Яркость300 кд/м2
Монитор LG 24GL600F-B обладает большой, 23.6-дюймовой диагональю. В сочетании с его характеристиками большие параметры экрана позволяют выполнять с его использованием множество задач, включая прохождение игр и работу во всевозможных программах. TN-матрица экрана обладает солидным разрешением 1920x1080. Антибликовое покрытие экрана позволяет работать за ним даже при ярком освещении. Размеры видимой области экрана (52.2x29.3 см) сочетаются с контрастностью 1000:1 и углами обзора 170°/160°. Также стоит отметить, что модель обладает выходом на наушники и всеми необходимыми видеоразъемами для взаимодействия с другими устройствами. Опция регулировки наклона экрана позволяют настроить монитор под потребности конкретного пользователя. Вес монитора с подставкой достигает 3.7 кг. За счет своих характеристики и возможностей этот монитор относится к классу игровых устройств.


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Самовывоз невозможен
Монитор LG LCD 23.6'' Black (24GL600F-B) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 14670 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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