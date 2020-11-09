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Шлифмашина угловая FIT 80272, 750 Вт

Артикул: 223626
Шлифмашина угловая FIT 80272, 750 Вт
2 199 руб. 
2 420 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 223626
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFit
Тип товараШлифмашина угловая
Диаметр диска125 мм
Диаметр посадочного отверстия22 мм
Дополнительная рукояткаесть
Макс. частота вращения диска12000 об/мин
Мощность750 Вт
Тормоз двигателянет
Блокировка кнопки включенияда
В кейсенет
Защита от перегрузокнет
Питаниеот сети
Пылесборникнет
Регулировка частоты вращениянет
Длина, см33
Ширина, см14
Высота, см13
Вес, кг1.8
Угловая шлифмашина, имеет скорость вращения диска в 12000 оборотов за одну минуту. В данной модели имеется возможность фиксации шпинделя, блокировки кнопки включения и оснащена двухпозиционной дополнительной рукояткой.


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Самовывоз невозможен
Шлифмашина угловая FIT 80272, 750 Вт - стоимость товара 2199 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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