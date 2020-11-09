8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шлифмашина вибрационная MAX-PRO 85238, 250Вт

Артикул: 223569
Шлифмашина вибрационная MAX-PRO 85238, 250Вт
2 870 руб. 
Купить
+ 81 КэтКоинов
Артикул: 223569
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендMAXPRO
Тип товараШлифмашина вибрационная
Дополнительная рукояткаесть
Крепление листазажим
Макс. частота вращения диска11000 об/мин
Мощность250 Вт
Тормоз двигателянет
Блокировка кнопки включенияда
В кейсенет
Защита от перегрузокнет
Питаниеот сети
Пылесборникесть
Регулировка частоты вращенияесть
Фиксация шпинделянет
Длина, см18.7
Ширина, см9
Высота, см9
Вес, кг1.7
Шлифовальный инструмент с высоким уровнем обработки материалов. Система пылеудаления значительно облегчает работу и удаляет всю пыль, которая образуется в процессе эксплуатации шлифмашинки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Упм, Ушм Bort, Ушм Metabo, Ушм Stanley, Ушм Sturm, Ушм Вихрь, Ушм с регулировкой, Ушм с регулировкой Bort, Ушм с регулировкой Dewalt, Ушм с регулировкой Makita.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Шлифмашина вибрационная MAX-PRO 85238, 250Вт - данный товар вы можете купить по цене по цене 2870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...