Корпус Aerocool SI-5101 Advance (SI-5101 ADV)

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|Официальная гарантия производителя — 1 год
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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|AeroСool
|Тип товара
|Корпуса
|Блок питания
|нет
|Вес, кг
|3.2
|Встроенные вентиляторы
|нет
|Встроенный кард-ридер
|нет
|Высота, см
|38.5
|Длина, см
|41
|Материал корпуса
|сталь
|Места для доп. вентиляторов
|есть
|Окно на боковой стенке
|да
|Передняя дверь
|нет
|Разъемы на лицевой панели
|USB x3, наушники, микрофон
|Форм-фактор
|ATX, mATX, Mini-ITX
|Цвет корпуса
|черный
|Число отсеков 5,25
|1
|Ширина, см
|19.5
|Типоразмер
|Midi Tower
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