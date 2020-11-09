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Бинокль Olympus DPC I 8x21 Синий с чехлом

Артикул: 223062
Бинокль Olympus DPC I 8x21 Синий с чехлом
3 844 руб. 
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+ 54 КэтКоинов
Артикул: 223062
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендOlympus
Тип товараБинокли
Увеличение8x
Диаметр объектива21 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусасиний
Вес, гр170
Бинокль Olympus 8x21 DPC I – компактный бинокль для активного отдыха, путешествий и наблюдений за спортивными мероприятиями. Он стильно выглядит, удобно лежит в руках, занимает мало места и прекрасно справляется с любыми дневными наблюдениями. Благодаря широкому полю зрения бинокль Olympus 8x21 DPC I прекрасно подходит для наблюдений за движущимися объектами и изучения больших панорам. Вы без труда сможете держать все в фокусе и не пропустите ни одной важной детали!. Оптика бинокля содержит асферические элементы, поэтому качество получаемого изображения вас порадует. Вы не увидите ореолов цвета на границах предметов, искажений геометрии изучаемых объектов, пятен и хроматизма – асферика прекрасно минимизирует негативные эффекты преломления света. Антибликовое покрытие линз улучшает видимость при ярком солнечном свете, а просветление оптики увеличивает яркость деталей и контрастность оттенков. Защита от ультрафиолета отсекает вредное для зрения излучение и дает возможность вести длительные наблюдения без опасений за здоровье. Бинокль имеет эргономичный корпус, изготовленный из прочного пластика. Боковые части труб обрезинены, что улучшает захват. Бинокль позволяет настраивать основные параметры под нужды пользователя: корректировать диоптрии окуляров, регулировать межзрачковое расстояние и плавно выставлять резкость при помощи барабана центральной фокусировки.


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Самовывоз невозможен
Бинокль Olympus DPC I 8x21 Синий с чехлом - по цене 3844 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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