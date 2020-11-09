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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Объективы Panasonic Объектив Panasonic Lumix H-PS45175 LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm /F4.0-5.6 ASPH. / POWER O.I.S серебристый

Объектив Panasonic Lumix H-PS45175 LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm /F4.0-5.6 ASPH. / POWER O.I.S серебристый

Артикул: 223044
  • Объектив Panasonic Lumix H-PS45175 LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm /F4.0-5.6 ASPH. / POWER O.I.S серебристый - фото 1
  • Объектив Panasonic Lumix H-PS45175 LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm /F4.0-5.6 ASPH. / POWER O.I.S серебристый - фото 2
Объектив Panasonic Lumix H-PS45175 LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm /F4.0-5.6 ASPH. / POWER O.I.S серебристый - фото 1
Объектив Panasonic Lumix H-PS45175 LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm /F4.0-5.6 ASPH. / POWER O.I.S серебристый - фото 2
30 732 руб. 
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+ 74 КэтКоинов
Артикул: 223044
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPanasonic
Тип товараОбъектив
Адаптирован для видеосъемкинет
БайонетMicro 4/3
Внутренняя фокусировканет
Диаметр фильтра46 мм
Тип объективателеобъектив Zoom
Ультразвуковой приводнет
Автофокусесть
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии5.6
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии4
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм175
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм45
Стабилизатор изображенияесть
Фокусное расстояниепеременное
Вес, кг0.21
Panasonic Lumix 45-175 mm, f/4.0-5.6 ASPH (H-PS45175E-K) - новый телеобъектив для фотоаппаратов системы Micro 4/3. Благодаря применению шагового двигателя фокусировка осуществляется очень быстро и практически бесшумно. Технология Power Zoom, примененная в данном объективе, означает, что трансфокация осуществляется при помощи встроенного электромотора, т.е. плавно. Новый оптический стабилизатор POWER O.I.S. работает вдвое эффективнее предыдущей версии (MEGA O.I.S.) и гарантирует компенсацию колебаний на уровне 3-4 ступени экспозиции. И фокусировка, и трансфокация осуществляются внутри корпуса, без выдвижения передней линзы, что позволяет использовать поляризационные фильтры и минимизирует попадение внутрь пыли. Новейшее просветляющее покрытие Nano Surface Coating еще лучше пропускает свет, нежелательные блики и ореолы сведены к минимуму. Скругленная 7-лепестковая диафрагма обеспечивает мягкое размытие фона.


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Объектив Panasonic Lumix H-PS45175 LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm /F4.0-5.6 ASPH. / POWER O.I.S серебристый - этот товар вы можете купить по цене 30732 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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