Цифровой фотоаппарат Sony Alpha A6400 body ILCE-6400B черный

SONY Alpha a6400 – первая камера, использующая технологии искусственного интеллекта Speed x AI для невероятно быстрой и надежной фокусировки. Камера моментально определяет лица и глаза и старается удерживать фокус на заданном объекте, не переключаясь на других людей. Быстрый гибридный автофокус работает практически по всей площади матрицы, поэтому вы можете просто забыть о нем и сосредоточиться на другом: на композиции или на контакте с моделью. Сенсорный откидной дисплей удобен для селфи и съемки видеоблогов. а6400 обладает очень мощным функционалом для видеосъемки на профессиональном уровне.