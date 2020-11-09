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Моноблок Dell Inspiron 3480 (3480-4256)

Артикул: 222859
  • Моноблок Dell Inspiron 3480 (3480-4256) - фото 1
  • Моноблок Dell Inspiron 3480 (3480-4256) - фото 2
Моноблок Dell Inspiron 3480 (3480-4256) - фото 1
Моноблок Dell Inspiron 3480 (3480-4256) - фото 2
38 990 руб. 
45 040 руб. 
Купить
+ 89 КэтКоинов
Артикул: 222859
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDell
Тип товараМоноблок
Операционная системаLinux
Цветчерный
Разрешение экрана1920x1080
Беспроводные интерфейсыBluetooth, Wi-Fi
Оптический приводнет
Тип подсветки экранаLED
ПроцессорIntel
Модель процессораCore i3 8145U
Частота работы процессора, ГГц2.1
Диагональ экрана, дюйм23.8
Тип оперативной памятиDDR4
Тип жесткого дискаHDD
Тип видеокартывнешняя
Сенсорный экраннет
Количество ядер процессора2
Частота оперативной памяти, МГц2400
Объем оперативной памяти, МБ4096
Максимальный объем оперативной памяти, МБ32000
Объем жесткого диска, ГБ1000
Проводная сетьRJ45
Камера есть
Модемнет
Дополнительноклавиатура и мышь в комплекте
Размеры (ШxВxГ), мм497.9x239.4x41.5
Вес, кг4.27
Dell Inspiron 3480 – надежный моноблок, высокого уровня, готовый полностью заменить вам любой компьютер. Моноблок станет отличной заменой громоздкому домашнему ПК, помогая детям в учебе и охватывая весь мир компьютерного развлечения.


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Самовывоз невозможен
Моноблок Dell Inspiron 3480 (3480-4256) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 38990 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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