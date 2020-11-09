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Главная Техника для кухни Приготовление напитков Электрочайники Tefal Чайник электрический Tefal KI760D30 1.7л. 2400Вт серебристый (корпус: стекло)

Чайник электрический Tefal KI760D30 1.7л. 2400Вт серебристый (корпус: стекло)

Артикул: 222835
  • Чайник электрический Tefal KI760D30 1.7л. 2400Вт серебристый (корпус: стекло) - фото 1
  • Чайник электрический Tefal KI760D30 1.7л. 2400Вт серебристый (корпус: стекло) - фото 2
Чайник электрический Tefal KI760D30 1.7л. 2400Вт серебристый (корпус: стекло) - фото 1
Чайник электрический Tefal KI760D30 1.7л. 2400Вт серебристый (корпус: стекло) - фото 2
8 140 руб. 
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+ 105 КэтКоинов
Артикул: 222835
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендTefal
Тип товараЭлектрочайники
Основной цветчерный
Материал корпусастекло, металл
Подсветкада
Терморегуляторнет
Дополнительный цветсеребристый
Объем, л1.7
Мощность, Вт2400
Дополнительные функцииотсек для хранения шнура
Рисунок на корпусенет
Тип нагревательного элементаскрытый
Съемная крышканет
Дополнительная информацияшкала уровня воды
Вес, кг1.6
Размеры (ВxШxГ), см22,4х18,,4х26,7
Удобство использования электрического чайника Tefal KI760D30 сочетается с элегантностью исполнения в стеклянном корпусе. Изготовленный из натуральных материалов, чайник полностью сохраняет естественный вкус и минеральный состав воды для приготовления самого ароматного чая. Процесс кипения воды завораживает благодаря уникальному дизайну - прозрачности стекла в сочетании со специальной подсветкой. Термоустойчивое стекло выдерживает резкие перепады температуры и гарантирует долгую службу чайника. Материал на 100% пригоден для переработки.


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Чайник электрический Tefal KI760D30 1.7л. 2400Вт серебристый (корпус: стекло) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 8140 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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