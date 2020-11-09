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Главная Техника для кухни Приготовление напитков Электрочайники Tefal Чайник электрический Tefal KI270530 1.7л. 2400Вт красный (корпус: металл)

Чайник электрический Tefal KI270530 1.7л. 2400Вт красный (корпус: металл)

Артикул: 222834
  • Чайник электрический Tefal KI270530 1.7л. 2400Вт красный (корпус: металл) - фото 1
  • Чайник электрический Tefal KI270530 1.7л. 2400Вт красный (корпус: металл) - фото 2
Чайник электрический Tefal KI270530 1.7л. 2400Вт красный (корпус: металл) - фото 1
Чайник электрический Tefal KI270530 1.7л. 2400Вт красный (корпус: металл) - фото 2
2 730 руб. 
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+ 58 КэтКоинов
Артикул: 222834
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендTefal
Тип товараЭлектрочайники
Основной цветкрасный
Материал корпусаметалл
Подсветканет
Вращение на подставкеда
Терморегуляторнет
Дополнительный цветчерный
Объем, л1.7
Мощность, Вт2400
Заварочный чайникнет
Дополнительные функциииндикация работы
Рисунок на корпусенет
Тип нагревательного элементаскрытый
Покрытие нагревательного элементанержавеющая сталь
Съемная крышканет
Вес, кг1
Размеры (ВxШxГ), см22,4х17,1х23,3
Электрочайник Tefal KI270530 представляет собой долговечный и надежный прибор в стильном красном корпусе.


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Чайник электрический Tefal KI270530 1.7л. 2400Вт красный (корпус: металл) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2730 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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