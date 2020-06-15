Микроволновая Печь Samsung MS23K3614AW 23л. 800Вт белый

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 1 год
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Samsung
|Тип товара
|Микроволновые печи
|Цвет
|бело-черный
|Тип
|соло
|Мощность микроволн
|800
|Инверторная технология
|нет
|Внутреннее покрытие камеры
|биокерамическая эмаль
|Дисплей
|да
|Тип переключателей
|поворотные тактовые
|Расположение
|отдельно стоящая
|Размеры (ВхШхГ)
|27,5х48,9х37,4
|Прочее
|звуковой сигнал отключения, подсветка камеры
|Объем
|23
|Диаметр поворотного стола
|28,8
|Технология «Без поворотного стола»
|нет
|Тип гриля
|нет
|Дверца
|навесная
|Открывание дверцы
|ручка
|Функции и особенности
|автоматическая разморозка, система равномерного распределения микроволн
|Вес
|12
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
15.06.2020
Интересный дизайн
Проста в обращении
Энергопотребление A+++
Внутренняя часть микроволновки со спец. покрытием.
Недостатки:
Маркая лицевая сторона
Комментарий:
Выбирал именно Solo микроволновку, в которой можно просто и быстро подогревать готовую пищу, никогда не готовил в микроволновках, и даже слабо себе могу представить, что микроволновка может заменить нормальную духовку с конвекцией и грилем.
Выбирал модель с минимальным количеством кнопок, эта модель очень проста в управлении, чтобы она начала загоревать нужно просто покрутить по часовой стрелке переключатель времени и все...через пару секунд, как только вы выкрутили нужное кол-во секундминут и остановились, микроволновка начнет работать. В процессе её работы не запрещено открывать дверцу(работа приостановится) или выкрутить таймер до нуля против часовой стрелки(работа прекратится).
15.06.2020
Простое и понятное управление.
Удобная ручка двери.
Отсутствие лишних функций.
Недостатки:
Тёмная лампочка подсветки (реально ничего не видно днём).
Короткий сетевой провод.
Комментарий:
Органы управления:
1. Дисплей времени
2. Верхняя "крутилка" (энкодер) - время
3. Нижняя крутилка (фиксированные положения) - мощность
4. Кнопка установки часов
Пока микроволновка не активна, на дисплее показываются часы, однако батарейки внутри нет и часы сбрасываются при аварийных отключениях напряжения в сети .
Отключить отображение часов нельзя, ночью режут глаза в темноте.
Если на нижней крутилке выбрать мощность "180 Вт разморозка", то верхняя ручка "крутит" граммы, а не секунды-минуты. А в середине процесса микроволновка не останавливается, но пищит - просит перевернуть замороженный продукт внутри.
Керамическое покрытие предполагает простую чистку с помощью установленного на 15 минут стакана с лимонной кислотой (кислым паром от кипящего стакана) и потом протереть тряпочкой.
Итого: удобная и простая микроволновка, как она должна быть.
Добавили бы только встроенную батарейку/конденсатор для часов и лампочку поярче (нельзя заменить её самостоятельно без лишения гарантии).
Модель имеет несколько буквенных индексов на конце, которые показывают цвет металлического кожуха (верх и стенки): чёрный, белый, серебристый.
19.05.2020
Просто СВЧ с предельно простым и понятным управлением. Проще уже некуда, что и есть главное достоинство.
Недостатки:
Шумновато при работе, ну да видимо так любая СВЧ.
Комментарий:
Купил, пользуешся по прямому назначению и не замечаешь предмета использования, т е каждый раз не читаешь описание и не хлопаешь глазами на обилие ненужных кнопок и т.п., что и требуется от бытового прибора.