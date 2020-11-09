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Фен Parlux Alyon Air Ioinizer Tech 2250Вт черный матовый

Артикул: 222714
Фен Parlux Alyon Air Ioinizer Tech 2250Вт черный матовый
11 640 руб. 
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+ 63 КэтКоинов
Артикул: 222714
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендParlux
Тип товараФены
В комплекте2 насадки-концентратор
Вес, кг0,485
Длина сетевого шнура3 м.
Дополнительная информациясистема Soft Touch, петля для подвешивания, производительность 84 м?/час
Защита от перегревада
Количество режимов интенсивности воздушного потока2
Количество режимов нагрева4
Мощность2250
Функцииионизация (Air Ionizer Technology), подача холодного воздуха, Hair Free System
Parlux Alyon - последняя, самая инновационная модель компании. Представлена 16 марта 2018 года на международной выставке Cosmoprof в Болонье (Италия). Новейшие разработки инженеров позволили создать уникальную модель, сочетающую в себе лушие характеристики: максимально высокая производительность мотора, малый вес, низкий уровень шума и невероятно долгий срок службы - более 3000 часов работы.


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Фен Parlux Alyon Air Ioinizer Tech 2250Вт черный матовый - этот товар вы можете купить по цене 11640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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