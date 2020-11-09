8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Товары для красоты и здоровья Укладка и сушка волос Щипцы для завивки волос Harizma Щипцы Harizma h10347GP 20Вт макс.темп.:220С покрытие:гальваническое черный

Щипцы Harizma h10347GP 20Вт макс.темп.:220С покрытие:гальваническое черный

Артикул: 222662
Щипцы Harizma h10347GP 20Вт макс.темп.:220С покрытие:гальваническое черный
1 930 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 222662
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендHarizma
Тип товараЩипцы для завивки
Тип щипцовутюжок
Мощность20 Вт
Дополнительные функциинет
Конические щипцынет
Работа от аккумуляторанет
Складная ручкада
Количество режимов1
Количество режимов нагрева5
Покрытие насадокгальваническое
Защита от перегревада
Максимальная температура нагрева220 °С
Индикациявключения
Диаметр щипцов для завивки15 мм
Дисплейнет
Насадкинет
Комплектациядокументация
Длина сетевого шнура3 м
Вес0.448
Специальные пластины - гофре позволяют придавать креативную форму отдельным прядям и создавать высокотехничные дизайнерские причёски и вечерние укладки. Профессиональный вращающийся шнур, удачная возможность для тех, которые любят маневренность, но розетка находится далеко от зеркала!


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Щипцы Harizma h10347GP 20Вт макс.темп.:220С покрытие:гальваническое черный - стоимость товара 1930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...