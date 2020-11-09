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Выпрямитель Gamma Piu Rainbow 200Вт черный (макс.темп.:230С)

Артикул: 222645
Выпрямитель Gamma Piu Rainbow 200Вт черный (макс.темп.:230С)
3 730 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 222645
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGamma Piu
Тип товараВыпрямитель
Тип щипцовутюжок
Мощность45 Вт
Дополнительные функциинет
Конические щипцынет
Работа от аккумуляторанет
Складная ручкада
Количество режимов1
Количество режимов нагрева1
Покрытие насадоккерамическое
Защита от перегревада
Максимальная температура нагрева230 °С
Индикациявключения
Диаметр щипцов для завивки25 мм
Дисплейнет
Насадкинет
Комплектациядокументация
Длина сетевого шнура3 м
Вес0.365
Его компактные размеры сочетаются с трехметровым вращающимся шнуром и фиксатором для складывания, что только подчеркивает удобство использования. Мощность устройства позволяет плавающим пластинам нагреваться до высокой температуры.


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Выпрямитель Gamma Piu Rainbow 200Вт черный (макс.темп.:230С) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3730 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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