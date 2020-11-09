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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Black&Decker BDCDD186K1B

Артикул: 222137
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Black&Decker BDCDD186K1B - фото 1
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Black&Decker BDCDD186K1B - фото 2
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Black&Decker BDCDD186K1B - фото 3
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Black&Decker BDCDD186K1B - фото 1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Black&Decker BDCDD186K1B - фото 2
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Black&Decker BDCDD186K1B - фото 3
7 030 руб. 
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+ 124 КэтКоинов
Артикул: 222137
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBlack & Decker
Тип товараДрель-шуруповерт аккумуляторная
Питаниеот аккумулятора
Ударный механизмнет
Макс. крутящий момент40
Тип патронабыстрозажимной
Макс. диаметр патрона10
Макс. диаметр сверления дерева25
Макс. диаметр сверления металла10
Гнездо для крепления битда
Доп. рукоятканет
Задний ходда
Импульсный режимнет
Кол-во скоростей работы2
Лампа точечной подсветкида
Ограничитель глубины сверлениянет
Фиксация шпинделянет
Электронная регулировка частоты вращениянет
В кейседа
КомплектацияДрель, аккумулятор x2, бита x1, зарядное устройство x2, кейс
Магнитный держатель на корпусенет
Длина, см30
Ширина, см11
Высота, см30
Вес, кг0,84
Производительная и надежная аккумуляторная дрель-шуруповерт BLACK+DECKER BDCDD186K1B-QW используется для ремонтно-строительных работ в быту. Она применяется для сверления отверстий в пластике, металле, древесине, а также для крепежных работ по выкручиванию и закручиванию саморезов. Десять ступеней регулировки крутящего момента позволяют выбрать оптимальный режим работы для определенного типа материала. Эргономичный прорезиненный корпус, малый вес инструмента гарантируют комфорт его использования. Благодаря возможности автономной работы использовать дрель можно практически в любом месте, где отсутствует электричество. Если в помещении темно, пользователя выручит светодиодная подсветка, которой оборудовано устройство. Экономию времени гарантирует быстрозажимной патрон, позволяющий за пару минут поменять оснастку дрели.


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Самовывоз невозможен
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Black&Decker BDCDD186K1B - данный товар вы можете купить по цене по цене 7030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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