Дрель-шуруповерт бесщеточная XRP DeWalt DCD991X1

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|DeWalt
|Тип товара
|дрель-шуруповерт
|Питание
|от аккумулятора
|Мощность, Вт
|650
|Макс. крутящий момент
|95
|Тип патрона
|быстрозажимной
|Макс. диаметр патрона
|13
|Макс. диаметр сверления дерева
|55
|Макс. диаметр сверления металла
|15
|Доп. рукоятка
|да
|Задний ход
|да
|Кол-во скоростей работы
|3
|Лампа точечной подсветки
|да
|Тормоз двигателя
|да
|Фиксация шпинделя
|да
|В кейсе
|да
|Комплектация
|Дрель, дополнительная рукоятка, кейс
|Длина, см
|38
|Вес, кг
|1,5
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