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Смеситель для ванны и душа WasserKRAFT Dill 6161 9062350

Артикул: 222026
  • Смеситель для ванны и душа WasserKRAFT Dill 6161 9062350 - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа WasserKRAFT Dill 6161 9062350 - фото 2
Смеситель для ванны и душа WasserKRAFT Dill 6161 9062350 - фото 1
Смеситель для ванны и душа WasserKRAFT Dill 6161 9062350 - фото 2
7 600 руб. 

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6 460 руб. 

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Артикул: 222026
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 5 лет
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БрендWasserKRAFT
Тип товараСмесители для ванны и душа
Встраиваемыйда
Держатель для душа в комплектенет
Запорный клапанкерамический картридж
Монтажнастенный
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Переключатель на фильтрнет
Термостатнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Германия
Тип управленияоднорычажный
Длина, см11.95
Ширина, см10
Высота, см20
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка Способ монтажа - настенный


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Смеситель для ванны и душа WasserKRAFT Dill 6161 9062350 - данный товар вы можете купить по цене по цене 7600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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