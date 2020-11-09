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Дозатор для жидкого мыла WasserKRAFT K-7299 9062596

Артикул: 221999
Дозатор для жидкого мыла WasserKRAFT K-7299 9062596
3 790 руб. 

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Артикул: 221999
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 5 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендWasserKRAFT
Тип товараДозаторы для жидкого мыла
Установка (монтаж)настенный
Длина, см7,9
Ширина, см7,9
Высота, см16,4
Дозатор жидкого мыла WasserKRAFT Elbe K-7299 черный


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Дозатор для жидкого мыла WasserKRAFT K-7299 9062596 - данный товар вы можете купить по цене по цене 3790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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