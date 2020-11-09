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Мульти-Стайлер Rowenta CF4512F0 66Вт макс.темп.:200 черный/розовый

Артикул: 221946
Мульти-Стайлер Rowenta CF4512F0 66Вт макс.темп.:200 черный/розовый
5 290 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221946
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендRowenta
Тип товараМульти-Стайлер
Тип щипцовмультистайлер
Мощность66 Вт
Дополнительные функциинет
Конические щипцынет
Работа от аккумуляторанет
Складная ручкада
Количество режимов3
Количество режимов нагрева2
Покрытие насадоккерамическое
Защита от перегревада
Максимальная температура нагрева200 °С
Индикациявключения
Диаметр щипцов для завивки35 мм
Дисплейнет
Насадкинабор насадок
Комплектациядокументация / насадки
Длина сетевого шнура1.8 м
Вес0.43
Встроенный генератор ионов снижает статическое электричество и делает волосы гладкими и сияющими, а керамическое покрытие обеспечивает легкое скольжение и блестящий результат. Благодаря двум настройкам температуры стайлер подходит для любого типа волос.


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Самовывоз невозможен
Мульти-Стайлер Rowenta CF4512F0 66Вт макс.темп.:200 черный/розовый - стоимость товара 5290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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