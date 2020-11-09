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Главная Товары для красоты и здоровья Укладка и сушка волос Щипцы для завивки волос Scarlett Щипцы Scarlett SC-HS60047 50Вт макс.темп.:180С покрытие:керамическое белый/песочный

Щипцы Scarlett SC-HS60047 50Вт макс.темп.:180С покрытие:керамическое белый/песочный

Артикул: 221940
  • Щипцы Scarlett SC-HS60047 50Вт макс.темп.:180С покрытие:керамическое белый/песочный - фото 1
  • Щипцы Scarlett SC-HS60047 50Вт макс.темп.:180С покрытие:керамическое белый/песочный - фото 2
Щипцы Scarlett SC-HS60047 50Вт макс.темп.:180С покрытие:керамическое белый/песочный - фото 1
Щипцы Scarlett SC-HS60047 50Вт макс.темп.:180С покрытие:керамическое белый/песочный - фото 2
1 510 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221940
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендScarlett
Тип товараЩипцы для завивки
Тип щипцовмультистайлер
Мощность50 Вт
Дополнительные функциинет
Конические щипцынет
Работа от аккумуляторанет
Складная ручкада
Количество режимов3
Количество режимов нагрева3
Покрытие насадоккерамическое
Защита от перегревада
Максимальная температура нагрева180 °С
Индикациявключения
Диаметр щипцов для завивки35 мм
Дисплейнет
Насадкищипцы для завивки / гофре / для выпрямления
Комплектациядокументация
Длина сетевого шнура1.8 м
Вес0.499
Создавать сложные прически теперь гораздо легче: переключайтесь между пластинами всего одной кнопкой. Керамическое покрытие пластин позволяет не нарушая и не повреждая волосы сделать любиму.укладку, сохраняя здоровый блеск и силу ваших волос!


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Самовывоз невозможен
Щипцы Scarlett SC-HS60047 50Вт макс.темп.:180С покрытие:керамическое белый/песочный - стоимость товара 1510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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