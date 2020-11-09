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Главная Товары для красоты и здоровья Укладка и сушка волос Щипцы для завивки волос Polaris Щипцы Polaris PHS 3490KT 30Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое лиловый

Щипцы Polaris PHS 3490KT 30Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое лиловый

Артикул: 221918
  • Щипцы Polaris PHS 3490KT 30Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое лиловый - фото 1
  • Щипцы Polaris PHS 3490KT 30Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое лиловый - фото 2
  • Щипцы Polaris PHS 3490KT 30Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое лиловый - фото 3
Щипцы Polaris PHS 3490KT 30Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое лиловый - фото 1
Щипцы Polaris PHS 3490KT 30Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое лиловый - фото 2
Щипцы Polaris PHS 3490KT 30Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое лиловый - фото 3
1 640 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221918
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPolaris
Тип товараЩипцы для завивки
Тип щипцовстайлер
Мощность30 Вт
Дополнительные функциинет
Конические щипцынет
Работа от аккумуляторанет
Складная ручкада
Количество режимов1
Количество режимов нагрева5
Покрытие насадоккерамическое
Защита от перегревада
Максимальная температура нагрева200 °С
Индикациявключения / готовности к работе
Диаметр щипцов для завивки34 мм
Дисплейнет
Насадкинет
Комплектациядокументация
Длина сетевого шнура1.85 м
Вес0.55
Простой и удобный стайлер, предназначенный для выпрямления и завивки волос. С его помощью можно сделать красивую причёску в домашних условиях. Разработчики предусмотрели пять режимов нагрева.


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Щипцы Polaris PHS 3490KT 30Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое лиловый - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1640 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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