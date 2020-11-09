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Главная Товары для красоты и здоровья Весы напольные Redmond Весы напольные электронные Redmond RS-750 макс.180кг белый

Весы напольные электронные Redmond RS-750 макс.180кг белый

Артикул: 221783
  • Весы напольные электронные Redmond RS-750 макс.180кг белый - фото 1
  • Весы напольные электронные Redmond RS-750 макс.180кг белый - фото 2
  • Весы напольные электронные Redmond RS-750 макс.180кг белый - фото 3
Весы напольные электронные Redmond RS-750 макс.180кг белый - фото 1
Весы напольные электронные Redmond RS-750 макс.180кг белый - фото 2
Весы напольные электронные Redmond RS-750 макс.180кг белый - фото 3
2 860 руб. 
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+ 54 КэтКоинов
Артикул: 221783
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендRedmond
Тип товараВесы напольные
Типэлектронные
Детскиенет
Диагностическиенет
Материал платформыстекло
Максимальная нагрузка, кг180
Синхронизация по Wi-Fiнет
Синхронизация по Bluetoothнет
Определение доли жировой тканинет
Определение доли мышечной тканинет
Автоматическое выключениеда
Цвет корпусабелый
Определение доли водынет
Весы напольные электронные Redmond RS-750 для измерения массы тела. 4 датчика веса помогают добиться точности измерения до 100 г, ЖК дисплей, автоматическое включение и выключение, индикация перегрузки и низкого заряда батареи.


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Весы напольные электронные Redmond RS-750 макс.180кг белый - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2860 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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