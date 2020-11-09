Машинка для стрижки Braun BT5090 черный/серый

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Braun
|Тип товара
|Машинки для стрижки волос
|Вес, кг
|0,566
|Влажная очистка
|да
|Тип
|для стрижки бороды и усов
|Стрижка бороды
|да
|Самозатачивающиеся лезвия
|нет
|Настройка длины стрижки
|да
|Насадка для филировки
|нет
|Количество насадок
|2
|Комплектация
|2 насадки с установкой длины (1-10 мм и 10-20 мм), масло, щеточка для чистки, подставка для зарядки, зарядное устройство, документация, чехол
|Индикатор зарядки
|да
|Время автономной работы
|50
|Максимальная длина стрижки
|20
|Материал лезвий
|нержавеющая сталь
|Минимальная длина стрижки
|0,5
|Количество элементов питания
|1
|Питание
|от аккумулятора
|Подставка для зарядки
|да
|Прорезиненные вставки
|да
|Способ регулировки длины
|смена насадок и регулировка
|Тип элементов питания
|Ni-MH
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