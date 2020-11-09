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Микроволновая Печь Redmond RM-2002D 20л. 700Вт серый/черный

Артикул: 221639
  • Микроволновая Печь Redmond RM-2002D 20л. 700Вт серый/черный - фото 1
  • Микроволновая Печь Redmond RM-2002D 20л. 700Вт серый/черный - фото 2
  • Микроволновая Печь Redmond RM-2002D 20л. 700Вт серый/черный - фото 3
  • Микроволновая Печь Redmond RM-2002D 20л. 700Вт серый/черный - фото 4
  • Микроволновая Печь Redmond RM-2002D 20л. 700Вт серый/черный - фото 5
  • Микроволновая Печь Redmond RM-2002D 20л. 700Вт серый/черный - фото 6
Микроволновая Печь Redmond RM-2002D 20л. 700Вт серый/черный - фото 1
Микроволновая Печь Redmond RM-2002D 20л. 700Вт серый/черный - фото 2
Микроволновая Печь Redmond RM-2002D 20л. 700Вт серый/черный - фото 3
Микроволновая Печь Redmond RM-2002D 20л. 700Вт серый/черный - фото 4
Микроволновая Печь Redmond RM-2002D 20л. 700Вт серый/черный - фото 5
Микроволновая Печь Redmond RM-2002D 20л. 700Вт серый/черный - фото 6
7 820 руб. 
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+ 163 КэтКоинов
Артикул: 221639
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендRedmond
Тип товараМикроволновые печи
Цветсеребристый
Типсоло
Мощность микроволн700
Инверторная технологиянет
Внутреннее покрытие камерыэмаль
Дисплейда
Тип переключателейкнопочные, поворотные тактовые
Расположениеотдельно стоящая
Размеры (ВхШхГ)25,9х44х34
Прочеезвуковой сигнал отключения, подсветка камеры
Объем20
Диаметр поворотного стола25,5
Технология «Без поворотного стола»нет
Тип грилянет
Дверцанавесная
Открывание дверцыкнопка
Функции и особенностиавтоматическая разморозка, автоматическое приготовление
Вес10,5
Redmond RM- 2002D – компактная микроволновая печь, которую можно использовать для приготовления и разогрева пищи, а также для разморозки продуктов и полуфабрикатов. Она элегантно выглядит и хорошо вписывается в интерьер современной кухни. Устройство оборудовано кнопочной панелью, с помощью которой легко можно выбрать нужную функцию или задать требуемый уровень мощности. Вы можете установить время работы в диапазоне от 1 до 35 минут. Когда оно истечёт, раздастся звуковой сигнал, оповещающий о готовности. На внутренние стенки камеры нанесено полимерное покрытие Smart Shell. Оно устойчиво к высоким температурам, не деформируется и не меняет цвет при регулярном нагреве, а при необходимости его легко можно очистить от загрязнений.


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Самовывоз невозможен
Микроволновая Печь Redmond RM-2002D 20л. 700Вт серый/черный - по цене 7820 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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