Микроволновая Печь BBK 25MWC-992T/WB C 25л. 900Вт белый

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|BBK
|Тип товара
|Микроволновые печи
|Цвет
|Черно-белый
|Тип
|с грилем и конвекцией
|Мощность микроволн
|900
|Мощность гриля
|1000
|Инверторная технология
|нет
|Внутреннее покрытие камеры
|эмаль
|Дисплей
|есть
|Тип переключателей
|кнопочные, поворотные тактовые
|Прочее
|6 уровней мощности, часы, таймер на 95 минут
|Размеры (ВхШхГ)
|28,1х48,3х44
|Расположение
|отдельно стоящая
|Объем
|25
|Диаметр поворотного стола
|27
|Технология «Без поворотного стола»
|нет
|Тип гриля
|тэновый
|Дверца
|навесная
|Открывание дверцы
|ручка
|Комбинированные режимы
|микроволны+гриль / микроволны+конвекция / гриль+конвекция
|Функции и особенности
|автоматическая разморозка, автоматическое приготовление, блокировка от детей, звуковой сигнал отключения, подсветка камеры
|Вес
|16
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