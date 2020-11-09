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Увлажнитель воздуха Beurer LB44 25Вт (ультразвуковой) белый

Артикул: 221580
  • Увлажнитель воздуха Beurer LB44 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 1
  • Увлажнитель воздуха Beurer LB44 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 2
  • Увлажнитель воздуха Beurer LB44 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 3
  • Увлажнитель воздуха Beurer LB44 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 4
  • Увлажнитель воздуха Beurer LB44 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 5
  • Увлажнитель воздуха Beurer LB44 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 6
Увлажнитель воздуха Beurer LB44 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 1
Увлажнитель воздуха Beurer LB44 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 2
Увлажнитель воздуха Beurer LB44 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 3
Увлажнитель воздуха Beurer LB44 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 4
Увлажнитель воздуха Beurer LB44 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 5
Увлажнитель воздуха Beurer LB44 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 6
5 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 221580
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БрендBeurer
Тип товараУвлажнитель воздуха
Емкость резервуара для воды2.8 л
Индикациявключения, низкого уровня воды
Обслуживаемая площадь25 кв.м
Потребляемая мощность20 Вт
Расход воды220 мл/ч
Функция ароматизацииесть
Гигростатнет
Источник питаниясеть
Контроль чистоты воздуханет
Назначение прибораувлажнение воздуха
Размеры, см25x34x12
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испаренияесть
Тип увлажнителяультразвуковой
Установканастольная
Вес, кг1.5
Ультразвуковой увлажнитель воздуха Beurer LB44 будет поддерживать уровень влажности в вашей комнате на необходимом для отличного самочувствия уровне, а также нейтрализует неприятные запахи. Он практически бесшумен, поэтому вы можете использовать прибор и в ночное время суток.


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