Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Ультразвуковой увлажнитель воздуха Beurer LB44 будет поддерживать уровень влажности в вашей комнате на необходимом для отличного самочувствия уровне, а также нейтрализует неприятные запахи. Он практически бесшумен, поэтому вы можете использовать прибор и в ночное время суток.

Увлажнитель воздуха Beurer LB44 25Вт (ультразвуковой) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.