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Адаптер для смартфона Bresser

Артикул: 221507
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  • Адаптер для смартфона Bresser - фото 8
  • Адаптер для смартфона Bresser - фото 9
  • Адаптер для смартфона Bresser - фото 10
Адаптер для смартфона Bresser - фото 1
Адаптер для смартфона Bresser - фото 2
Адаптер для смартфона Bresser - фото 3
Адаптер для смартфона Bresser - фото 4
Адаптер для смартфона Bresser - фото 5
Адаптер для смартфона Bresser - фото 6
Адаптер для смартфона Bresser - фото 7
Адаптер для смартфона Bresser - фото 8
Адаптер для смартфона Bresser - фото 9
Адаптер для смартфона Bresser - фото 10
6 586 руб. 
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+ 217 КэтКоинов
Артикул: 221507
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBresser
Тип товараАдаптер
Особенностимгновенно превращает ваш оптический прибор в цифровой. Легкая установка и удобное использование. Стильный дизайн.
Адаптер для смартфона Bresser – аксессуар для крепления мобильного телефона на зрительной трубе, телескопе или микроскопе. Он позволяет расположить камеру смартфона прямо над окуляром, чтобы использовать ее для видео- и фотосъемки наблюдений. Используйте адаптер с телескопом, чтобы приобщиться к астрофотографии. Установите его на микроскоп, чтобы запечатлеть загадочный микромир. Зафиксируйте адаптер на зрительной трубе, и смартфон сможет записать все красоты окружающего мира. Адаптер для смартфона Bresser – это универсальное крепление. Его можно фиксировать на любой оптической технике с окулярами диаметром до 68 мм. Совместимость смартфонов зависит от их размеров, поддерживаются любые модели любых брендов, ширина корпуса которых не превышает 88 мм.


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Адаптер для смартфона Bresser - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6586 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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