8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бинокль Bresser Nautic 7x50 WP/CMP

Артикул: 221477
  • Бинокль Bresser Nautic 7x50 WP/CMP - фото 1
  • Бинокль Bresser Nautic 7x50 WP/CMP - фото 2
  • Бинокль Bresser Nautic 7x50 WP/CMP - фото 3
  • Бинокль Bresser Nautic 7x50 WP/CMP - фото 4
Бинокль Bresser Nautic 7x50 WP/CMP - фото 1
Бинокль Bresser Nautic 7x50 WP/CMP - фото 2
Бинокль Bresser Nautic 7x50 WP/CMP - фото 3
Бинокль Bresser Nautic 7x50 WP/CMP - фото 4
19 390 руб. 
Купить
+ 640 КэтКоинов
Артикул: 221477
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендBresser
Тип товараБинокли
Увеличение
Диаметр объектива50 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпусобрезиненный пластик
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусачерный
Вес, гр1025
Bresser Nautic 7x50 WP/CMP – высококачественный бинокль для тех, кто путешествует по воде: обрезиненный водонепроницаемый корпус не боится ни дождя, ни морских волн. Просветленная оптика обеспечивает качественное изображение, а большой диаметр объективов позволяет использовать бинокль в сумерках и при недостаточной освещенности.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Бинокль Bresser Nautic 7x50 WP/CMP - по цене 19390 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...