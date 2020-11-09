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Бинокль Bresser Spektar 7x35

Артикул: 221466
  • Бинокль Bresser Spektar 7x35 - фото 1
  • Бинокль Bresser Spektar 7x35 - фото 2
  • Бинокль Bresser Spektar 7x35 - фото 3
  • Бинокль Bresser Spektar 7x35 - фото 4
Бинокль Bresser Spektar 7x35 - фото 1
Бинокль Bresser Spektar 7x35 - фото 2
Бинокль Bresser Spektar 7x35 - фото 3
Бинокль Bresser Spektar 7x35 - фото 4
10 175 руб. 
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+ 336 КэтКоинов
Артикул: 221466
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBresser
Тип товараБинокли
Увеличение
Диаметр объектива35 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпусобрезиненный металл
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусачерный
Вес, гр710
Bresser Spektar 7x35 – это компактный бинокль на призмах Porro. Семикратное увеличение позволяет разглядеть объекты на значительном расстоянии от пользователя. Просветленная оптика обеспечивает яркое и чистое изображение, а благодаря обрезиненному корпусу бинокль можно использовать для полевых наблюдений.


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Самовывоз невозможен
Бинокль Bresser Spektar 7x35 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 10175 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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