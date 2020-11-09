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Бинокль Navigator 12-36x70, зеленый

Артикул: 221431
Бинокль Navigator 12-36x70, зеленый
7 887 руб. 
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Артикул: 221431
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендNavigator
Тип товараБинокли
Увеличение12х-36х
Диаметр объектива70 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпусобрезиненный
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусазеленый
Вес, гр1320
Navigator 12-36x70 – это светосильный полевой бинокль с переменным увеличением от 12 до 36 крат. 70-миллиметровые объективы собирают много света, за счет чего обеспечивается яркое изображение. Такой бинокль подойдет для наблюдений со штатива за сильно удаленными объектами и даже для астрономических наблюдений. Резиновое покрытие корпуса обеспечивает удобный захват и защищает прибор от повреждений. На корпусе предусмотрена резьба для штатива.


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Бинокль Navigator 12-36x70, зеленый - данный товар вы можете купить по цене по цене 7887 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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