Камера цифровая Bresser Wi-Fi HD, 1,25" (для телескопа)

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|Бренд
|Bresser
|Тип товара
|Камера цифровая
|Особенности
|отличная цифровая камера для фото- и видеосъемки Луны и планет Солнечной системы. Управление через Wi-Fi: поддерживаются мобильные устройства на базе iOS и Android и компьютеры с установленной ОС Windows. Бесплатное скачиваемое приложение: доступно в официальных магазинах App Store и Google Play. Поддержка популярной программы видеозахвата «AmCAP». На камеру можно устанавливать светофильтры. Питание от батареек или от компьютера.
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