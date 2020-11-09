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Монтировка Sky-Watcher Star Discovery Wi-Fi AZ SynScan GOTO со стальной треногой

Артикул: 221153
  • Монтировка Sky-Watcher Star Discovery Wi-Fi AZ SynScan GOTO со стальной треногой - фото 1
  • Монтировка Sky-Watcher Star Discovery Wi-Fi AZ SynScan GOTO со стальной треногой - фото 2
  • Монтировка Sky-Watcher Star Discovery Wi-Fi AZ SynScan GOTO со стальной треногой - фото 3
  • Монтировка Sky-Watcher Star Discovery Wi-Fi AZ SynScan GOTO со стальной треногой - фото 4
  • Монтировка Sky-Watcher Star Discovery Wi-Fi AZ SynScan GOTO со стальной треногой - фото 5
  • Монтировка Sky-Watcher Star Discovery Wi-Fi AZ SynScan GOTO со стальной треногой - фото 6
  • Монтировка Sky-Watcher Star Discovery Wi-Fi AZ SynScan GOTO со стальной треногой - фото 7
  • Монтировка Sky-Watcher Star Discovery Wi-Fi AZ SynScan GOTO со стальной треногой - фото 8
  • Монтировка Sky-Watcher Star Discovery Wi-Fi AZ SynScan GOTO со стальной треногой - фото 9
Монтировка Sky-Watcher Star Discovery Wi-Fi AZ SynScan GOTO со стальной треногой - фото 1
Монтировка Sky-Watcher Star Discovery Wi-Fi AZ SynScan GOTO со стальной треногой - фото 2
Монтировка Sky-Watcher Star Discovery Wi-Fi AZ SynScan GOTO со стальной треногой - фото 3
Монтировка Sky-Watcher Star Discovery Wi-Fi AZ SynScan GOTO со стальной треногой - фото 4
Монтировка Sky-Watcher Star Discovery Wi-Fi AZ SynScan GOTO со стальной треногой - фото 5
Монтировка Sky-Watcher Star Discovery Wi-Fi AZ SynScan GOTO со стальной треногой - фото 6
Монтировка Sky-Watcher Star Discovery Wi-Fi AZ SynScan GOTO со стальной треногой - фото 7
Монтировка Sky-Watcher Star Discovery Wi-Fi AZ SynScan GOTO со стальной треногой - фото 8
Монтировка Sky-Watcher Star Discovery Wi-Fi AZ SynScan GOTO со стальной треногой - фото 9
38 790 руб. 
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+ 1280 КэтКоинов
Артикул: 221153
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSky-Watcher
Тип товараМонтировка
Особенностикомпьютеризированная монтировка. Для оптических труб весом до 5 кг. Режимы слежения по азимуту и высоте. Технология свободного наведения Freedom Find. Адаптер Wi-Fi для управления монтировкой при помощи смартфона
Монтировка Sky-Watcher Star Discovery Wi-Fi AZ SynScan GOTO со стальной треногой – современный аксессуар, который поможет в изучении звездного неба и новичку, и опытному любителю астрономии. Она комплектуется устойчивой стальной треногой. Основная особенность этой монтировки – адаптер Wi-Fi SynScan GOTO, благодаря которому управлять ею можно при помощи любого современного смартфона или планшета. На монтировку можно устанавливать оптические трубы весом до 5 кг. Она прекрасно подойдет для катадиоптриков с диаметром объектива до 200 мм, рефлекторов Ньютона с апертурой до 150 мм и рефракторов с апертурой до 120 мм. Технология свободного наведения Freedom Find позволит легко переключаться между автоматическим и ручным управлением, не сбивая настройки позиционирования. Для управления монтировкой используется бесплатное мобильное приложение SynScan Pro, содержащее информацию о 42 900 космических объектах. Благодаря адаптеру Wi-Fi доступ к SynScan GOTO можно получить и при помощи смартфона или планшета. Этот адаптер создает собственную сеть Wi-Fi, не зависит от других интернет-подключений, не требует отдельного питания. Все, что нужно – установить на мобильное устройство приложение SynScan Pro. Настройка техники займет не более минуты, после чего к монтировке можно будет подключаться удаленно.


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Самовывоз невозможен
Монтировка Sky-Watcher Star Discovery Wi-Fi AZ SynScan GOTO со стальной треногой - по цене 38790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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