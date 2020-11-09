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Окуляр Levenhuk Ra UWA 82° 28 мм, 2"

Артикул: 221125
  • Окуляр Levenhuk Ra UWA 82° 28 мм, 2" - фото 1
  • Окуляр Levenhuk Ra UWA 82° 28 мм, 2" - фото 2
  • Окуляр Levenhuk Ra UWA 82° 28 мм, 2" - фото 3
  • Окуляр Levenhuk Ra UWA 82° 28 мм, 2" - фото 4
Окуляр Levenhuk Ra UWA 82° 28 мм, 2" - фото 1
Окуляр Levenhuk Ra UWA 82° 28 мм, 2" - фото 2
Окуляр Levenhuk Ra UWA 82° 28 мм, 2" - фото 3
Окуляр Levenhuk Ra UWA 82° 28 мм, 2" - фото 4
14 541 руб. 
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+ 225 КэтКоинов
Артикул: 221125
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
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БрендLevenhuk
Тип товараОкуляр
Особенностиматериал корпуса - металл
Окуляр Ra UWA 28 мм от компании Levenhuk с фокусным расстоянием 28 мм расширит привычные границы видимости, так как это – сверхширокоугольный окуляр с полем зрения 82 градуса. Его конструкция состоит из семи элементов в четырех группах, где каждый элемент полностью просветлен для достижения максимальной яркости изображения, а зачерненные края линз позволяют избавиться от паразитных засветок и бликов. Удобство при наблюдении с использованием этого окуляра достигается за счет мягкого выдвижного наглазника, заполняющего расстояние между глазом и линзой окуляра.


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Самовывоз невозможен
Окуляр Levenhuk Ra UWA 82° 28 мм, 2" - по цене 14541 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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