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Телескоп Bresser Junior 60/700 AZ1

Артикул: 221098
  • Телескоп Bresser Junior 60/700 AZ1 - фото 1
  • Телескоп Bresser Junior 60/700 AZ1 - фото 2
  • Телескоп Bresser Junior 60/700 AZ1 - фото 3
  • Телескоп Bresser Junior 60/700 AZ1 - фото 4
  • Телескоп Bresser Junior 60/700 AZ1 - фото 5
Телескоп Bresser Junior 60/700 AZ1 - фото 1
Телескоп Bresser Junior 60/700 AZ1 - фото 2
Телескоп Bresser Junior 60/700 AZ1 - фото 3
Телескоп Bresser Junior 60/700 AZ1 - фото 4
Телескоп Bresser Junior 60/700 AZ1 - фото 5
15 510 руб. 
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+ 480 КэтКоинов
Артикул: 221098
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBresser
Тип товараТелескопы
Тип телескопарефрактор
Оптическая схемаахромат
Диаметр объектива60 мм
Фокусное расстояние объектива700 мм
Максимальное увеличение120х
Установканапольная
Монтировкаазимутальная
Материал штативаалюминий
Вес, кг5.7
Небольшой рефрактор на азимутальной монтировке Bresser Junior 60-700 AZ – отличный выбор для ребенка или подростка, интересующегося астрономией. Он прост в управлении, для наблюдения не требуются специальные знания и навыки, в то же время с этим телескопом можно увидеть намного больше, чем невооруженным глазом. Вы сможете увидеть множество деталей лунной поверхности, кольца Сатурна, спутники Юпитера и другие интересные объекты.


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Самовывоз невозможен
Телескоп Bresser Junior 60/700 AZ1 - по цене 15510 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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