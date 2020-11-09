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Телескоп Bresser Pollux 150/1400 EQ3

Артикул: 221092
  • Телескоп Bresser Pollux 150/1400 EQ3 - фото 1
  • Телескоп Bresser Pollux 150/1400 EQ3 - фото 2
  • Телескоп Bresser Pollux 150/1400 EQ3 - фото 3
  • Телескоп Bresser Pollux 150/1400 EQ3 - фото 4
  • Телескоп Bresser Pollux 150/1400 EQ3 - фото 5
Телескоп Bresser Pollux 150/1400 EQ3 - фото 1
Телескоп Bresser Pollux 150/1400 EQ3 - фото 2
Телескоп Bresser Pollux 150/1400 EQ3 - фото 3
Телескоп Bresser Pollux 150/1400 EQ3 - фото 4
Телескоп Bresser Pollux 150/1400 EQ3 - фото 5
44 610 руб. 
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+ 1380 КэтКоинов
Артикул: 221092
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBresser
Тип товараТелескопы
Тип телескопарефлектор
Оптическая схемаНьютона
Диаметр объектива150 мм
Фокусное расстояние объектива1400 мм
Максимальное увеличение300х
Установканапольная
Монтировкаэкваториальная
Материал штативасталь
Вес, кг15
Телескоп Bresser Pollux 150/1400 EQ3 – это рефлектор Ньютона, оснащенный встроенной линзой Барлоу. Поэтому при его большом фокусном расстоянии (1400 мм) длина трубы остается достаточно короткой и удобной для транспортировки. Экваториальная монтировка EQ3 позволяет быстро навести телескоп на интересующий небесный объект и сопровождать его суточное движение вращением ручки тонких движений. Для удобства поиска объектов есть искатель с красной точкой.


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Самовывоз невозможен
Телескоп Bresser Pollux 150/1400 EQ3 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 44610 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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