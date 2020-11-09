Предмоторный фильтр Filtero FTM 06

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Filtero
|Тип товара
|Предмоторный фильтр
|Назначение
|для пылесосов
|Совместимость
|Samsung SC6534, SC6562, SC6522, SC6542, SC6573, SC6652, SC6782, SC6760, SC6892, SC6890.
|Тип
|фильтр
|Тип фильтра
|предмоторный
|Прочее
|1 шт. в упаковке
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