8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пылесборники Filtero PAN 01 Экстра пятислойные (4пылесбор.)

Артикул: 220826
  • Пылесборники Filtero PAN 01 Экстра пятислойные (4пылесбор.) - фото 1
  • Пылесборники Filtero PAN 01 Экстра пятислойные (4пылесбор.) - фото 2
Пылесборники Filtero PAN 01 Экстра пятислойные (4пылесбор.) - фото 1
Пылесборники Filtero PAN 01 Экстра пятислойные (4пылесбор.) - фото 2
600 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 220826
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 15 дней
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендFiltero
Тип товараПылесборники
Назначениедля пылесосов
СовместимостьPANASONIC MC-E 60 - MC-E 69 MC-E 70 - MC-E 79 MC-E 80 - MC-E 89 MC-E 650 - MC-E 659 MC-E 735 - MC-E 799 например: MC-E 747 MC-E 850 - MC-E 869 MC-E 7000 - MC-E 7399 например: MC-E 7002 MC-E 7303 MC-E 9001, MC-E 9003 MC 81 - MC 89 например: MC 86 MC 650 - MC 659 MC 850 - MC 859 MC 7000 - MC 7140 MC-CG 461 - MC-CG 469 например: MC-CG 467 ZR 79 MC-CG 661- MC-CG 679 например: MC-CG 663 ZR 79 MC-CG 881 - MC-CG 889 например: MC-CG 883/ SAMSUNG VC 1400 VC 1700
Типпылесборник
Тип пылесборникасинтетический
Прочее4 шт. в упаковке
Пылесборники Filtero ЭКСТРА произведены из синтетического микроволокна MicroFib. Очень прочные, они не боятся острых предметов и влаги, собирают больше пыли (до 50%) и обеспечивают уровень очистки воздуха 99,9%, что значительно выше, чем у бумажных пылесборников.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Пылесборники Filtero PAN 01 Экстра пятислойные (4пылесбор.) - купить по цене 600 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...