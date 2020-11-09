Пылесборники Filtero FLZ 07 Экстра пятислойные (4пылесбор.)

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 15 дней
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Filtero
|Тип товара
|Пылесборники
|Назначение
|для пылесосов
|Совместимость
|ZELMER 321.0 Elf 321.5 Elf 321.6 Elf 322.0 Elf Bonus 322.5 Elf Bonus 322.6 Elf Bonus 323.0 Elf 2 323.5 Elf 2 400.0 Meteor 2 400.5 Meteor 2 450.0 Odyssey 819.0 Wodnik Duo Plus 819.5 Wodnik Duo Plus 829.0 Aquos 829.5 Aquos 919.0 Aquawelt 919.5 Aquawelt 1500.0 Orion 1500.5 Orion 1600.0 SP, ST Syrius 1600.3 HQ, HT Syrius 2010.0 Cobra Plus 2010.5 Cobra Plus 2500.0 Orion Max 2500.5 Orion Max 2700.0 Clarris 2750.0 Clarris Twix 3000.0 Magnat 3000.5 Magnat 4000 SP, ST Jupiter 5000.0 Solaris HP, HT 5000.3
|Тип
|пылесборник
|Тип пылесборника
|синтетический
|Прочее
|4 шт. в упаковке
Похожие товары
Телефон для звонков в Санкт-Петербурге
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв