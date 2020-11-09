Пылесборники Filtero SAM 02 Эконом бумажные (4пылесбор.)

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|Бренд
|Filtero
|Тип товара
|Пылесборники
|Назначение
|для пылесосов
|Совместимость
|SAMSUNG NC 550, NC 62..., RC 550, RC 58…, SC 31..., SC 51... Easy clean, SC 53... Easy clean, SC 69…, SC 70... Duo Cleaning, SC 72... Eco Fresh, SC 75..., VC 550, VC 58…, VC 59..., VC 61…, VC 63..., VC 67..., VC 68..., VC 69..., VC 71..., VC 86…, AKAI AV 1401 M, 1601 TH, 1603 T/ AKIRA VC-R 1201, 1404, 1406, VC-S 1502 BL/ BIMATEK V 1101, V 1801, V 6514, V 6617, V 8518, V 9009/ BORK VC 2516, 3119, 3216, 5017, 5317, 5817, 5818, 5920, 7516, 8022/ CAMERON CVC 1070/ CLATRONIC BS 1204, 1205, 1211, 121
|Тип
|пылесборник
|Тип пылесборника
|бумажный
|Прочее
|4 шт. в упаковке
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