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Пылесборники Filtero SAM 02 Эконом бумажные (4пылесбор.)

Артикул: 220774
  • Пылесборники Filtero SAM 02 Эконом бумажные (4пылесбор.) - фото 1
  • Пылесборники Filtero SAM 02 Эконом бумажные (4пылесбор.) - фото 2
Пылесборники Filtero SAM 02 Эконом бумажные (4пылесбор.) - фото 1
Пылесборники Filtero SAM 02 Эконом бумажные (4пылесбор.) - фото 2
480 руб. 
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Артикул: 220774
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 15 дней
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiltero
Тип товараПылесборники
Назначениедля пылесосов
СовместимостьSAMSUNG NC 550, NC 62..., RC 550, RC 58…, SC 31..., SC 51... Easy clean, SC 53... Easy clean, SC 69…, SC 70... Duo Cleaning, SC 72... Eco Fresh, SC 75..., VC 550, VC 58…, VC 59..., VC 61…, VC 63..., VC 67..., VC 68..., VC 69..., VC 71..., VC 86…, AKAI AV 1401 M, 1601 TH, 1603 T/ AKIRA VC-R 1201, 1404, 1406, VC-S 1502 BL/ BIMATEK V 1101, V 1801, V 6514, V 6617, V 8518, V 9009/ BORK VC 2516, 3119, 3216, 5017, 5317, 5817, 5818, 5920, 7516, 8022/ CAMERON CVC 1070/ CLATRONIC BS 1204, 1205, 1211, 121
Типпылесборник
Тип пылесборникабумажный
Прочее4 шт. в упаковке
Бумажные пылесборники Filtero произведены из специальной двухслойной фильтровальной бумаги на оборудовании соответствующему европейскому стандарту качества ISO 9011


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Пылесборники Filtero SAM 02 Эконом бумажные (4пылесбор.) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 480 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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