8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Техника для дома Техника для уборки Аксессуары для пылесосов Filtero Предмоторный фильтр Filtero Filtero FTM 02 универсальный (1фильт.)

Предмоторный фильтр Filtero Filtero FTM 02 универсальный (1фильт.)

Артикул: 220762
  • Предмоторный фильтр Filtero Filtero FTM 02 универсальный (1фильт.) - фото 1
  • Предмоторный фильтр Filtero Filtero FTM 02 универсальный (1фильт.) - фото 2
Предмоторный фильтр Filtero Filtero FTM 02 универсальный (1фильт.) - фото 1
Предмоторный фильтр Filtero Filtero FTM 02 универсальный (1фильт.) - фото 2
410 руб. 
Купить
Артикул: 220762
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 15 дней
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендFiltero
Тип товараПредмоторный фильтр
Назначениедля пылесосов
Совместимостьуниверсальный
Типфильтр
Тип фильтрамоторный фильтр
Длина, м300
Прочее1 шт. в упаковке
Ширина, мм200
Filtero FTM 02 - моторный микрофильтр для любых пылесосов, которые конструктивно предусматривают применение фильтров. Данная модель эффективно фильтрует воздушный поток, выходящий из пылесоса, задерживая микрочастицы пыли, прошедшие через пылесборник, а также угольную пыть со щеток электромотора.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Предмоторный фильтр Filtero Filtero FTM 02 универсальный (1фильт.) - этот товар вы можете купить по цене 410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...